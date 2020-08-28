Генштаб РБ сообщил об усилении военного потенциала НАТО

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Страны НАТО, соседствующие с Белоруссией, усиливают военный потенциал и разведывательную деятельность, заявил начальник главного управления Генштаба вооружённых сил республики Руслан Косыгин.

По его словам, соседние страны также рассматривают возможности по приёму и размещению на своей территории иностранных контингентов.

Сегодня на территории сопредельных государств с нашей страной в рамках проводимых операций «Атлантическая решимость» усилено передовое присутствие, Балтийская воздушная полиция (Baltic Air Policing. — NEWS.ru). На постоянной основе находятся контингент войск, насчитывающий в составе более 10 тысяч человек, более 40 боевых летательных аппаратов, более 500 единиц тяжёлой военной техники, — отметил Косыгин в эфире телеканала ОНТ.

В Белоруссии с 9 августа — дня президентских выборов — проходят протестные акции. Согласно официальным данным ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция не признала результаты голосования. Тихановская инициировала создание координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что белорусские военные в течение последних недель находили тайники с прутами и кольями, заготовленными участниками протестных акций, заявил начальник главного управления идеологической работы Минобороны РБ Леонид Касинский.

По его словам, также на крышах домов были обнаружены мешки с камнями, покрышки и горючие жидкости.