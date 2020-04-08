Евросоюз может выделить Белоруссии около €60 млн на борьбу с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/0befc5d0-79b8-11ea-b574-fa163e074e61_660.jpg Жозеп Боррель. Фото: 2020 ECSTRA via imago-images.de/Global Look press

Белоруссия попросила Евросоюз оказать финансовую помощь в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

По его словам, республика также обратилась с просьбой о поддержке для преодоления ущерба экономике. Политик уточнил, что точная сумма помощи пока не определена.

Могу сказать, что это будет около €60 млн, но это ещё не подтверждено, — цитирует Борреля ТАСС.

По данным Минздрава Белоруссии, по состоянию на 8 апреля число инфицированных коронавирусом в стране превысило тысячу человек, по-прежнему зарегистрировано 13 случаев смерти, карантин не введён.

В целом в мире уже порядка 1,45 млн инфицированных, свыше 83 тысяч человек умерли, около 600 выздоровели.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил распустить правительство, если аптеки и больницы будут испытывать дефицит средств индивидуальной защиты на фоне пандемии коронавируса.