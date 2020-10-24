Эксперт предрёк свержение Лукашенко в ноябре

https://static.news.ru/photo/afbc03b0-16be-11eb-98de-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Ситуация в Белоруссии неизбежно приведёт к уходу Александра Лукашенко с поста президента республики. Как считает эксперт по проблемам российско-белорусских отношений Дмитрий Болкунец, основная проблема действующего главы государства заключается в непризнании Западом итогов прошедших в августе президентских выборов.

Болкунец напомнил, что полномочия Лукашенко на пятом президентским сроком истекают 6 ноября. По информации, обнародованной белорусским ЦИК, он выиграл выборы и должен идти на шестой срок. Но, подчёркивает Болкунец, в соответствии с белорусской Конституцией исполняющим обязанности президента с 6 ноября должен стать премьер-министр Роман Головченко.

Запад не признает Лукашенко президентом, они должны признать исполняющим обязанности президента Белоруссии Головченко и направить ему 6 ноября телеграмму приветствия, — цитирует политолога URA.RU.

Следствием легитимности Головченко в глазах Запада может стать его признание и белорусской элитой. Соответственно, в этой ситуации Лукашенко либо сбежит из страны, либо будет арестован.

По официальным результатам голосования, на прошедших президентских выборах Лукашенко набрал 80,1% голосов, тогда как его основной конкурент, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — лишь 10%. После обнародования итогов голосования в стране вспыхнули протесты — люди убеждены, что результаты были фальсифицированы.

Тихановская, в свою очередь, поставила ультиматум, срок которого истекает 25 октября. К этому времени Лукашенко должен был объявить об отставке, в противном случае в стране начнётся забастовка всех предприятий.

NEWS.ru сообщал, что в центре столицы Минска начался марш протеста оппозиции в рамках «народного ультиматума». В районе площади Свободы собрались несколько тысяч человек.