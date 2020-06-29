Эксперт объяснил слова Лукашенко о Москве как «столице родины»

https://static.news.ru/photo/b7ece130-ba25-11ea-996c-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Москва является «столицей родины», объясняются тем, что белорусский лидер относит себя к советскому народу. Такое мнение высказал эксперт белорусского республиканского общественного объединения «Беларусь Русь» Пётр Петровский.

Люди любят политизировать на этот счёт и интерпретировать это каким-то образом, опираясь на собственные идеологические предпочтения. Я бы таким образом не рассуждал. Эти слова нужно рассматривать исходя из неоднократных заявлений Лукашенко, что он советский человек и для него СССР является родиной, — пояснил он в интервью РИА Новости.

По его словам, это высказывание можно расценивать как демонстрацию «преемственности своей позиции и её нерушимости». Кроме того, эксперт прокомментировал предстоящий визит Лукашенко в Тверскую область, где пройдёт его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным. Ничего необычного, на его взгляд, в этой поездке нет.

Сколько имеется в истории фактов, когда иностранные лидеры в избирательную кампанию, в том числе через визиты в другие государства стремились продемонстрировать свои политические очки. Этот визит показывает, какие приоритеты ставит Лукашенко, — подчеркнул эксперт.

30 июня белоррусский лидер намерен встретиться в президентом РФ Владимиром Путиным подо Ржевом. Главы государств планируют побывать на открытии мемориала Советскому солдату. В рамках двусторонней встречи стороны намерены обсудить тему внешнего вмешательства в выборы в республике, назначенные на 9 августа.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко, находясь на трибуне во время юбилейного парада Победы, пожелал поприветствовавшим его россиянам не болеть. Также он назвал Москву «столицей родины».

В этом году парад, приуроченный к 75-летней годовщине Победы, из-за пандемии коронавируса перенесли на 24 июня. На брусчатку Красной площади во время парада Победы выходили более 14 тыс. военных, 234 единицы наземной военной техники и 75 единиц авиации. Гостями парада стали главы Сербии и Боснии и Герцеговины, Белоруссии, Молдавии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Южной Осетии, Абхазии.