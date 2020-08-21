Эксперт о состоянии белорусской экономики: Лукашенко «сделал чудо»

https://static.news.ru/photo/a7531602-e4a3-11ea-858b-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко «сделал чудо», создав все условия для развития IT в республике. Такое мнение высказал директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.

Реально люди из Кремниевой долины переезжали в Белоруссию. Потому что абсолютное спокойствие, абсолютно нормальные законы, извиняюсь за выражение, честный суд, нормальная милиция и уровень культуры, — отметил эксперт.

По его словам, белорусский лидер начал развивать другие сферы экономики.

Лукашенко же сделал чудо: с населением сейчас 9,3 млн человек у него аграрно-промышленный комплекс, у него машиностроение, ну химия и нефтехимия, допустим, на нашем сырье в том числе, но у него своя калийная промышленность, — подчеркнул Делягин в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу».

При этом он не стал отрицать, что в Белоруссии есть большие экономические проблемы.

Как писал NEWS.ru, белорусские производители после окончания спада, вызванного пандемией коронавируса, постараются закрепиться на российском рынке продовольствия.

Белоруссия постарается увеличить количество стран, куда экспортирует продовольствие. Однако делать прогнозы даже на конец года нельзя, поскольку из-за остановки заводов в мире может возникнуть дефицит еды. Появится ажиотажный спрос, а значит, вырастут цены, считает вице-премьер. И это произойдёт на фоне снижения доходов людей и падения их потребительской способности.