Экс-глава МИД Киргизии назначен советником и. о. президента страны

https://static.news.ru/photo/4179e886-1475-11eb-b151-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres

Бывший руководитель Министерства иностранных дел Киргизии Чингиз Айдарбеков назначен на должность советника по стратегическим, внешнеполитическим и инвестиционным вопросам и. о. президента республики Садыра Жапарова. Об этом сообщает президентская пресс-служба.

Соответствующий указ подписан Жапаровым в четверг, 22 октября. Отмечается, что руководитель страны принял решение исходя из большого профессионального опыта на государственной и дипломатической службе и из результатов, достигнутых на предыдущих должностях.

Назначение 42-летнего Айдарбекова также отвечает одному из приоритетных направлений государственной политики Киргизии — привлечению молодых специалистов на госслужбу. Подчёркивается, что омоложение кадрового состава руководства республики позволит внедрить новые подходы в систему государственного управления, а также создать основу для проведения системных преобразований в различных сферах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что парламент Киргизии принял поправки в избирательное законодательство. В частности, избирательный порог был снижен с 7% до 3%. Это позволит устранить причину протестов в Бишкеке, которые вспыхнули после парламентских выборов 4 октября. В правительство прошли лишь проправительственные и центристские партии, тогда как ещё ряд политических объединений не сумел преодолеть семипроцентный порог.