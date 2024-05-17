Экс-депутат Рады назвал новый закон о мобилизации самым репрессивным Экс-депутат Рады Килинкаров: украинцам будет сложнее увильнуть от мобилизации

Фото: Anastasiia Smolienko/Keystone Press Agency

Жителям Украины стало сложнее «увильнуть» от мобилизации, так как принятый недавно закон об ужесточении ее правил — самый репрессивный, рассказал NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, президент страны Владимир Зеленский назначил ответственными за комплектование ВСУ не только военкоматы, но и работодателей.

Зеленский через парламент переложил ответственность за проведение мобилизации, с одной стороны, на ТЦК, с другой стороны — на руководителей предприятий, которые теперь фактически за руку должны привести своих сотрудников в ТЦК. Трудно даже сравнить это с каким бы то ни было документом, который принимался ранее. Это самый репрессивный закон из всех, которые принял парламент этого созыва, — заявил Килинкаров.

Это, отметил экс-депутат, задевает не только лиц, которых могут забрать в армию. Закон, добавил он, касается и людей, у которых, возможно, даже есть бронь. Все они, по словам политика, должны прийти в ТЦК и уточнить свои данные. Это не значит, что их сразу заберут, но они должны пройти определенные процедуры, добавил политик.

Ранее член Совета Федерации Дмитрий Рогозин заявил в беседе с NEWS.ru, что уклонистов от украинской мобилизации следует принимать в России, чтобы дать им шанс на жизнь. По его мнению, сейчас речь идет как минимум о 300 тысячах мужчин призывного возраста, которые отказываются воевать в рядах ВСУ.