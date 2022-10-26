Детскую книгу Бродского признали экстремистской в Белоруссии

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Детскую книгу Иосифа Бродского «Баллада о маленьком буксире» в переводе на белорусский язык признали экстремистской в Белоруссии. Выпущенное издательством «Янушкевич» в 2022 году издание появилось в республиканском списке экстремистских материалов на сайте Министерства информации Белоруссии.

Решение о признании текста экстремистским принял суд Центрального района Минска 25 октября. Также он счел экстремистской книгу Владимира Орлова и художника Павла Татарского «Отечество: история в картинах. От Рогнеды до Костюшко», вышедшей в 2019 году.

Всего список Министерства информации Белоруссии содержит несколько сотен материалов, отнесенных к числу экстремистских.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы признал экстремистской песню рэпера Оксимирона «Последний звонок». Рэпера признали виновным в пропаганде насилия и массового убийства.

После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что песню рэпера «Ойда» нужно признать экстремистской. По ее словам, в композиции содержатся призывы отделить Санкт-Петербург от России, что представляет собой «деятельности по расколу» страны. Она подчеркнула, что законы должны давать понять исполнителям, что «нельзя засорять мозги подростков и молодежи».