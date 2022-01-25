Десятки жителей Бишкека застряли в лифтах из-за отключения энергии

В Бишкеке десятки людей застряли в лифтах из-за блэкаута. Кроме того, в городе не работает проводной Интернет, с мобильным наблюдаются сбои, сообщает РИА Новости.

Также в Киргизии в целом из-за отключения электроэнергии стало невозможным таможенное оформление.

Ранее стало известно, что в Узбекистане и Казахстане возникли проблемы с электроэнергией. По всему Узбекистану не работают отопление, канализация и питьевое водоснабжение. Из-за отключения света в Ташкенте приостановлена работа метро.

В Казахстане отмечаются перебои в Алма-Ате и южных районах страны. Кроме того, без электричества осталась большая часть Бишкека, где по всему городу нет воды. В Ташкенте и Бишкеке отключены светофоры, жителей просят без срочной надобности не выезжать на личном транспорте.

Также сообщалось, что из-за сбоев в электроэнергии туристы застряли на канатной дороге в Узбекистане и Киргизии. МЧС Узбекистана направило спасателей на курорт Амирсой. На киргизском горнолыжном курорте Чункурчак работа канатной дороги приостановлена, к застрявшим над склоном туристам направляются спасатели.

По предварительным данным, массовые отключения электричества связаны с аварией в объединённой энергосистеме Центральной Азии.