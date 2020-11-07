Демпартия Молдавии после выборов отзовёт своих министров из правительства

https://static.news.ru/photo/84c69666-21ae-11eb-8dca-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/GuvernulRepubliciiMoldova

Демократическая партия Молдавии намерена отозвать своих представителей из правительства после подведения итогов выборов президента республики.

Политическая сила хочет обеспечить новому главе государства возможность построить более эффективное сотрудничество с кабмином, говорится в заявлении демократов на сайте партии.

Демпартию в правительстве представляют вице-премьер по реинтеграции Кристина Лесник, министр образования Игорь Шаров, глава МИД Олег Цуля, министр экономики Сергей Райлян и министр обороны Александр Пынзарь. Всего в кабмине 12 человек. Согласно молдавскому законодательству, в случае добровольного ухода с должности членов правительства кандидаты на вакантные места назначаются с одобрения главы государства.

Демократы пригласили все парламентские партии к диалогу, чтобы найти пути преодоления кризиса, восстановить экономику и успешно бороться с распространением коронавируса.

В марте демократы и социалисты образовали коалицию в законодательном органе Молдавии. У Соцпартии в парламенте 37 депутатов, у Демократической партии — 11.

Выборы молдавского президента прошли 1 ноября. Главное соперничество развернулось между действующим главой государства Игорем Додоном и представителем партии PAS Майей Санду. Президент набрал 32,61% голосов, его оппонентка — 36,16%. Для победы в первом туре необходимо было набрать не менее 50% голосов.

Как передавал NEWS.ru, второй тур президентских выборов молдавский центризбирком назначил на 15 ноября.