Даригу Назарбаеву отправили в отставку с поста спикера сената Казахстана

Центральная избирательная комиссия Казахстана 4 мая 2020 года прекратила полномочия депутата сената Дариги Назарбаевой.
4 мая 2020 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, на котором было принято постановление «О прекращении полномочий депутата Сената парламента Республики Казахстан Назарбаевой Дариги», — привели сообщение пресс-службы ЦИК Казахстана в ТАСС.
Уточняется, что полномочия Дариги Назарбаевой прекратили в соответствии с указом президента республики Касым-Жомарта Токаева.
Как писал NEWS.ru ранее, политолог Андрей Чеботарёв считает, что отставка дочери первого президента Казахстана Дариги Назарбаевой, скорее всего, исходит от самого Нурсултана Назарбаева. Отмечается, что бывший лидер республики сохранил формальные и неформальные рычаги влияния на ситуацию в Казахстане.