Даригу Назарбаеву отправили в отставку с поста спикера сената Казахстана

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Медики Белоруссии ожидают пик пандемии в стране к 20-м числам мая, а её полное завершение — к 14 августа. Об этом заявил заведующий отделением медицинской статистики Минской областной клинической больницы Виктор Сущевич.

По прогнозам, у нас к 20-м числам мая должен быть достигнут пик, затем должно наступить снижение примерно к середине июня, и даже называют конкретную дату, когда мы забудем этот кошмар,...