«Чтобы не было беды»: Лукашенко объяснил решение о задержании 33 россиян

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко лично принял решение о задержании 33 граждан РФ в июле 2020 года. Об этом глава государства сообщил в интервью российским СМИ.

Говорю силовикам: хорошо, тогда придётся их задерживать, чтобы не было беды. Задержали, — цитирует ТАСС президента республики.

Он заявил, что до сих пор не знает, зачем в Белоруссию приезжали 33 задержанных россиянина. Лукашенко добавил, что, несмотря на это, он обошёлся с ними «по-человечески».

Отвечая на вопрос о том, как была определена дальнейшая судьба задержанных, президент сказал, что он не был полностью уверен, что они не приехали совершать противоправные действия. Однако Лукашенко отметил, что больше склонен верить в то, что это была провокационная операция спецслужб Соединённых Штатов и Украины.

29 июля в Белоруссии задержали группу из 33 россиян, которых идентифицировали как наёмников из ЧВК Вагнера. Власти Белоруссии посчитали, что мужчины прибыли для дестабилизации обстановки перед президентскими выборами. Российская сторона заявила, что задержанные ехали через республику транзитом в третью страну.

14 августа задержанные были возвращены в Россию. Были переданы 32 человека, ещё один задержанный, который имел российский и белорусский паспорта, остался на территории республики.

Позднее появилась информация, что на родине россиян не будут преследовать в уголовном или процессуальном порядке. Единственное неудобство, которое предстоит испытать вернувшимся гражданам, это двухнедельный карантин. Белорусская сторона не выдвинула никаких требований перед выдачей задержанных, а сделала это «в рамках жеста доброй воли в соответствии с двусторонними документами о дружбе и добрососедстве», писал NEWS.ru.