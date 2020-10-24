Число задержанных на акциях в Белоруссии превысило 50 человек

https://static.news.ru/photo/49d6a90e-16cf-11eb-b516-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Белорусские силовики задержали не меньше 55 человек в ходе акций против президента Александра Лукашенко, сообщили в правозащитном центре «Весна».

В отличие от прошлых протестов, большинство задержаний проходило в регионах страны, а не в Минске. В настоящий момент известно о задержаниях в девяти городах помимо столицы: Гомеле, Гродно, Могилёве, Бресте, Пинске, Лиде, Речице, Новополоцке и Борисове.

Среди задержанных 73-летняя женщина, а также журналисты изданий «Комсомольская правда» и «Новый час» и телеканала «Белсат». Список, который ведут правозащитники, размещён на сайте организации.

При этом, как писал NEWS.ru, только в городе Лиды силовики задержали, по официальным данным, несколько десятков активистов.

Акция протеста в рамках «народного ультиматума» началась в городах страны 25 октября в 15:00. Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.