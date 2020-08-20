«Цепи солидарности» с властью появились в Минске

https://static.news.ru/photo/04a6a2e0-e307-11ea-99e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

На улицах Минска группы людей выстроились в «цепи солидарности» в знак поддержки президента страны Александра Лукашенко.

Как сообщает ТАСС, люди стоят в живых цепях на площади Независимости и площади Победы. Также «цепи солидарности» перемещаются по центральным улицам города, где встречают группы оппозиции. Между людьми нет никаких конфликтов.

9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,1%. Его соперница домохозяйка Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.

После этого в стране начались митинги, на которые вышли несогласные с результатами выборов белорусы. В первые дни происходили жёсткие столкновения с силовиками. Позже правоохранители перестали задерживать участников. Сейчас акции проходят мирно.

Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который ставит своей целью проведение новых выборов и трансфер власти. По факту создания совета Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Лукашенко считает, что в стране пытаются совершить «цветную» революцию по западным методичкам.

NEWS.ru писал, что представитель оппозиции Мария Колесникова записала обращение к представителям силовых структур. Она призвала их «переходить на сторону народа», отказавшись «выполнять преступный приказ».