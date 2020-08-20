«Цепи солидарности» с властью появились в Минске

На улицах Минска группы людей выстроились в «цепи солидарности» в знак поддержки президента страны Александра Лукашенко.
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9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Победу на них одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Он набрал 80,1%. Его соперница домохозяйка Светлана Тихановская получила 10,1% голосов.
После этого в стране начались митинги, на которые вышли несогласные с результатами выборов белорусы. В первые дни происходили жёсткие столкновения с силовиками. Позже правоохранители перестали задерживать участников. Сейчас акции проходят мирно.
Оппозиция сформировала так называемый Координационный совет, который ставит своей целью проведение новых выборов и трансфер власти. По факту создания совета Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело. Лукашенко считает, что в стране пытаются совершить «цветную» революцию по западным методичкам.
NEWS.ru писал, что представитель оппозиции Мария Колесникова записала обращение к представителям силовых структур. Она призвала их «переходить на сторону народа», отказавшись «выполнять преступный приказ».
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