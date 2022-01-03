Ценовой сговор: почему Казахстан захлестнула протестная активность

Казахстан начал новый год с волны антиправительственных выступлений, разгоревшихся из-за недовольства внезапным ростом цен на сжиженный газ. Несмотря на то что очагом стала расположенная на западе страны Мангистауская область, протестный потенциал дал знать о себе и в других районах республики. Некоторые эксперты считают митинги результатом глубоких социально-экономических проблем.

Массовые демонстрации начались с нефтеносного города Жанаозен. Участники протестных акций выступили с требованием понизить цену на сжиженный газ, которая, по их словам, внезапно взлетела с 1 января до 120 тенге ($0,27). Недовольные считают, что она должна оставаться на уровне в 60 тенге ($0,13). Ответственность они возлагают не только на локальные органы власти, но и на центральное руководство.

Тревожным симптомом стало то, что демонстрации, похоже, распространились далеко за пределы Жанаозена, в том числе в те районы, которые хорошо известны своим высоким протестным потенциалом. Это касается в первую очередь Актау, митинги в котором стали одними из самых массовых. Местные правоохранительные органы были вынуждены применить силу против демонстрантов, свидетельствуют распространённые в социальных сетях видео. Кроме того, задержания прокатились по официальной и деловой столицам Нур-Султану и Алма-Ате.

Скриншот с видео/Азаттык/youtube.com

Ситуацией попыталась воспользоваться внешняя оппозиция. Так, глава запрещённого в республике движения «Демократический выбор Казахстана», проживающий за рубежом банкир Мухтар Аблязов призвал сторонников выйти на улицу, чтобы дать властям отпор. На этом фоне в крупных городах пришлось перекрыть центральные площади и прилегающие улицы. Были зафиксированы перебои в работе мобильного Интернета.

Поиск спекулянтов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил исполнительной власти срочно изучить сложившуюся в регионе ситуацию с учётом экономической целесообразности. В то же время он сделал оговорку: население имеет полное право публично выражать требования к локальным и центральным властям, однако делать это следует исключительно в правовом поле.

Правоохранительным органам поручено обеспечить недопущение нарушения общественного порядка. Демонстранты должны проявить ответственность и готовность к диалогу, — написал Токаев в Twitter.

В свою очередь Агентство по защите и развитию конкуренции Казахстана в отношении собственников АЗС инициировало расследование на предмет ценового сговора.

На данный момент собственниками АЗС Мангистауской области в рамках социальной ответственности бизнеса в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге ($0,19-0,20) за литр. Будут реализованы системные меры для обеспечения долгосрочной ценовой стабильности и недопущению спекулятивных скачков цен на газ путём установления ценовых коридоров, — сообщило правительство.

Что касается местного уровня, то кабинет министров и администрация Мангистауской области вместе с прокуратурой будут обязаны дать правовую оценку тому, что подпадает под понятие «нарушение общественного порядка».

«Настоящий диалог»

Впрочем, как обращают внимание наблюдатели, высокие цены на топливо стали только поводом для выражения недовольства ухудшающейся социально-экономической обстановкой. К примеру, протестная активность зафиксирована в тех городах, где повышения цен на газ не было.

Особую тональность создаёт то, что очагом антиправительственных выступлений стал Жанаозен, где десятилетие назад, в день празднования 20-летия независимости республики вспыхнули жестокие столкновения между правоохранителями и бастующими нефтяниками. В результате беспорядков были убиты 16 человек и около сотни получили ранения. Тогда в городе пришлось ввести режим ЧП. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев квалифицировал произошедшее как «трудовой спор нефтяников», которым захотели воспользоваться «бандитствующие элементы».

г. Жанаозен ainews.kz

Старший научный сотрудник программы Евразии и России Фонда Карнеги в Вашингтоне и эксперт по Центральной Азии Пол Стронски выразил уверенность, что причина нынешних демонстраций более масштабна.

Рецессия плюс рост цен на топливо приводят к протестам по всему Казахстану в начале 2022 года. Ещё один пример того, как социально-экономические проблемы разжигают несогласие в Центральной Азии, — написал аналитик в Twitter.