Царев рассказал, кем США хотят заменить Зеленского Экс-нардеп Царев: военный переворот в Киеве произойдет к марту 2024 года

Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Владимир Зеленский

К марту 2024 года в Киеве произойдет военный переворот, если президент Украины Владимир Зеленский продолжит игнорировать требования США, рассказал NEWS.ru экс-нардеп Верховной рады, бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев. По его мнению, в этом случае к власти на Украине могут прийти депутаты Верховной рады Руслан Стефанчук или Дмитрий Разумков.

Если Зеленский будет и дальше уклоняться от исполнения требований США, то он рискует к марту 2024 года либо получить очень сильное военное поражение от Российской Федерации, потеряв одну или несколько областей Украины, а после — переворот, либо просто переворот. Американцы после смены власти в Киеве могут сделать ставку на спикера Верховной рады Руслана Стефанчука. Но если и он откажется им подчиняться, то Вашингтон поможет привести к власти депутата Дмитрия Разумкова, который будет четко выполнять все, что они говорят. Главком ВСУ Валерий Залужный будет выполнять роль силового прикрытия переворота. Впоследствии он просто останется на своем месте, — заявил Царев.

Экс-депутат добавил, что Зеленский получит «черную метку» на встрече с президентом США Джо Байденом 12 декабря, так как украинский лидер «не исполняет условия Вашингтона», которому не выгоден затяжной конфликт Украины и России.

Я более чем уверен, что встреча с Байденом 12 декабря будет крайне негативной для Зеленского. Ему выдадут последнее предупреждение, вручат черную метку, ведь войну с Россией надо заканчивать, продолжительный конфликт не входит в стратегические планы США. Они уже получили все бонусы, которые хотели извлечь из этого конфликта. Дальше для Вашингтона идут минусы и риски. Именно с этим связано то, что поставляется мало вооружений Украине сейчас, ведь сумма старых контрактов позволяет достаточно долго еще финансировать Киев даже без выделения дополнительных средств. Это связано с тем, что «ленд-лиз» не продлили на 2024 год, потому что, если бы его продлили, тогда вообще можно было неограниченно поставлять вооружение, — сказал Царев.

Ранее стало известно о звонках западных лидеров в Киев после интервью Залужного. Они интересовались, не стали ли переговоры с Россией приоритетным направлением Украины.

Напомним, в начале ноября Залужный дал интервью, в котором заявил, что конфликт находится в тупиковой ситуации. Он добавил, что по «учебникам НАТО» украинцы уже должны быть в Крыму, однако им не удалось даже осуществить «красивый и глубокий прорыв».