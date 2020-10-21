Бывшие президенты Армении и непризнанной НКР собрались на консультации

https://static.news.ru/photo/74dfd9d0-139c-11eb-99c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Klaus-Werner Friedrich/Global Look Press

Все бывшие президенты Армении и экс-главы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики собрались в Ереване на консультации по обстановке в регионе.

О встрече сообщил пресс-секретарь бывшего армянского президента Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян в Facebook. Он уточнил, что собравшиеся обсуждали «тревожную обстановку» в Нагорном Карабахе, других подробностей консультаций пресс-секретарь не представил.

В мероприятии, кроме Тер-Петросяна, участвовали экс-президенты Армении Роберт Кочарян и Серж Саргсян, а также бывшие главы самопровозглашённой НКР Аркадий Гукасян и Бако Саакян.

Как передавал NEWS.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров 20 и 21 октября провёл переговоры по ситуации в Нагорном Карабахе со своими коллегами из Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.