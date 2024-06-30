«Был поражен»: Дуров посетил страну СНГ и поделился впечатлениями Дуров признался, что был поражен инфраструктурой и пейзажами Узбекистана

Фото: lukomore.org/Global Look Press

Павел Дуров

Создатель Telegram Павел Дуров посетил Узбекистан, в котором, как он признался, ему очень понравилось. В мессенджере предприниматель написал, что он был поражен современной инфраструктурой Ташкента и горными пейзажами страны. Он также признался, что познакомился со множеством людей с «добрыми сердцами».

Во время моей поездки в Узбекистан я был поражен современной инфраструктурой быстро развивающегося Ташкента, горными пейзажами Восточного Узбекистана и богатой историей Бухары и Самарканда. Я познакомился со многими молодыми и талантливыми людьми с добрыми сердцами. Я благодарен за теплый прием и надеюсь еще погостить в солнечном Ташкенте в этом году, — написал Дуров.

По словам бизнесмена, в Ташкенте очень любят Telegram — им пользуются 70% населения. Кроме того, каждый бизнес на территории страны имеет свой канал в мессенджере, уточнил Дуров. Он признался, что гордится такой популярностью Telegram и намерен ответить Узбекистану взаимностью.

Ранее Дуров рассказал, что несколько лет пользовался смартфоном за $180 (16 тысяч рублей). Это был бюджетный Samsung, который сейчас сломался из-за жары в Дубае. По словам бизнесмена, он хотел понять, как работает Telegram на устройстве, которым пользуются большинство людей.