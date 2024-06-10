Павел Дуров раскрыл, каким смартфоном он пользовался несколько лет Дуров признался, что несколько лет пользовался смартфоном Samsung за $180

Фото: lukomore. org/Global Look Press/Global Look Press

Павел Дуров

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в своем канале сообщил, что несколько лет пользовался смартфоном за $180 (16 тысяч рублей). Это был бюджетный Samsung, который сейчас сломался из-за жары в Дубае.

Я выбрал его, потому что это один из самых популярных телефонов среди пользователей Telegram. Я хотел понять их опыт, чтобы лучше для них работать, — написал Дуров.

Telegram на этой неделе ждет масштабное обновление, заявил 3 июня Павел Дуров. Он уточнил, что изменения коснутся эффектов сообщений, подписей к фотографиям, поиска по хештегам и различных действий с номерами телефонов. Предприниматель призвал следить за обновлениями приложения.

Недавно «Код Дурова» информировал, что функция Fact Check для проверки фактов обнаружена в исходном коде бета‑версии мессенджера Telegram для операционной системы Android. Эта опция будет добавлять к сообщениям поясняющую информацию.

Ранее стало известно, что возможность планировать события вскоре появится в групповых чатах в WhatsApp. Участники также смогут создавать автоматические уведомления о мероприятиях, что значительно облегчит организацию рабочего процесса. Функция станет доступна уже в рамках будущего обновления приложения.