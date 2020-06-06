Более 350 граждан Узбекистана из Самарской области отправили на родину

https://static.news.ru/photo/4b0c316e-a7ed-11ea-9a3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: migranturus.com

Более 350 граждан Узбекистана, желающие вернуться на родину, покинули территорию Самарской области. Все они перешли закрытую ранее границу с Казахстаном в пропускном пункте «Маштаково» в Оренбургской области. На территории республики их встретили автобусы, которые доставят людей в Узбекистан.

Ещё порядка 300 узбекистанцев остаются в Оренбургской и Самарской областях, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства региона.

Ситуацию осложняет и тот факт, что у многих заканчивается срок документов, дающих право находиться в РФ. Мигранты из Средней Азии сейчас размещены в палаточном лагере-обсерваторе и обеспечены всем необходимым.

Российско-казахстанская граница была закрыта в связи с ситуацией с коронавирусом. Узбекистан с 30 марта приостановил регулярные рейсы, также из-за специальных решений правительства не летают и пассажирские чартеры. 7 мая глава страны Шавкат Мирзиёев заявил, что власти возобновят вывоз своих граждан, остающихся за границей.

В мае власти Узбекистана, Киргизии, Казахстана и России организовали вывоз около 1,2 тысячи узбекских граждан с закрытой границы в Оренбургской области и предупредили, что это была разовая акция. Однако желающие вернуться на родину продолжили прибывать на закрытые КПП, сообщал NEWS.ru.