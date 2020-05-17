Спецкомиссия решит вопрос тысячи мигрантов, которые пытаются уехать из РФ

https://static.news.ru/photo/ae8c3afc-986d-11ea-b096-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для решения вопроса желающих вернуться домой узбекских и таджикских граждан, которые застряли в приграничной зоне в Самарской области, создана комиссия, в которую вошли представители России, Казахстана и Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Меры для решения ситуации с отправлением на родину 936 граждан республик Узбекистана и Таджикистана принимает региональный штаб, — сказал собеседник «Интерфакса».

Ситуацию осложняет и тот факт, что у многих заканчивается срок документов, дающих право находиться в РФ. Мигранты из Средней Азии сейчас размещены в палаточном лагере-обсерваторе и обеспечены всем необходимым.

Узбекистан приостановил регулярные рейсы с 30 марта из-за пандемии коронавируса. Не летают сейчас и пассажирские чартеры из-за специальных решений правительства. Однако 7 мая глава страны Шавкат Мирзиёев заявил, что власти возобновят вывоз своих, остающихся за границей.

Как писал NEWS.ru, ранее сотни мигрантов устроили потасовку возле рынка в Коммунарке.