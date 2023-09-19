Боевые действия в Карабахе в 2023 году. Хроника событий: как это было

Фото: МО Азербайджана

19 сентября Министерство обороны Азербайджана объявило о начале проведения антитеррористических мероприятий в Карабахе. В ведомстве подчеркнули, что действия страны направлены на восстановление конституционного строя. О мероприятиях проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство Совместного турецко-российского мониторингового центра. Хроника событий — в материале NEWS.ru.

8:40 Утром 19 сентября Генпрокуратура, МВД и Служба госбезопасности Азербайджана выпустили совместное заявление, где говорилось о том, что четверо сотрудников МВД Азербайджана подорвались на мине в селе Тагаверди Ходжавендского района в Карабахе. Уточняется, что мину в зоне дислокации миротворцев подложили армянские военные. По факту произошедшего в Азербайджане возбудили уголовное дело.

«19 сентября 2023 года транспортное средство марки КамАЗ, в котором находились сотрудники МВД Азербайджана, <...> около 04:30 на новой туннельной дороге, построенной в селе Тагаверди Ходжавендского района, подорвались на мине, установленной <...> незаконными армянскими вооруженными формированиями, находящимися на территории, где временно дислоцированы миротворцы. В результате теракта погибли сотрудники МВД», — заявили в Баку.

Уголовное дело было возбуждено по 11 статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Власти страны назвали произошедшее терактом. Ереван не комментировал заявление Баку.

11:38 Двое военнослужащих вооруженных сил Азербайджана получили ранения в результате обстрела со стороны армянских войск, сообщила пресс-служба Минобороны республики. По данным ведомства, под огнем оказались позиции в Агдамском районе.

«Позиции азербайджанской армии, расположенные в Агдамском районе, были обстреляны из минометов и стрелкового оружия различного калибра соединениями вооруженных сил Армении», — сказали в министерстве.

Как уточнили в ведомстве, в связи с обстрелом военными «принимаются ответные меры». Получившим ранения бойцам оказали первую медицинскую помощь.

12:30 Минобороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя. В ведомстве подчеркнули, что о принятых мерах проинформировано командование российского миротворческого контингента и руководство совместного турецко-российского мониторингового центра. Там также отметили, что армия Азербайджана будет наносить удары только по военным объектам, гражданское население и инфраструктурные объекты не атакуются.

«В целях обеспечения положений Трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода формирований вооружённых сил Армении с наших территорий, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения <...> в регионе начаты антитеррористические мероприятия локального характера», — указано в сообщении.

В числе главных целей называлось восстановление конституционного строя Азербайджана.

11:53 Азербайджанские военные нанесли удар по расположениям Вооруженных сил Армении, сообщил Telegram-канал Media.Az. По информации канала, в результате атаки был уничтожен зенитно-ракетный комплекс «Тор», предположительно, размещенный в Ханкенди. Официальных комментариев на тот момент не поступало.

На опубликованной видеозаписи можно увидеть момент удара по холму, на котором виднеются орудия.

13:09 Минобороны Азербайджана сообщило, что армия страны атакует позиции вооруженных сил Армении в Карабахе. По данным ведомства, ВС Азербайджана выводят из строя огневые точки и объекты военного назначения Армении с помощью высокоточного оружия.

«Во время проведения локальных антитеррористических мероприятий в Азербайджане гражданские лица и объекты гражданской инфраструктуры не подвергаются нападениям. Только законные военные объекты демонтируются с применением высокоточного оружия, находящегося в арсенале нашей армии», — указано в сообщении.

13:26 Информация об обстреле армянской армией позиций азербайджанских военных 19 сентября не соответствует действительности, заявили в Минобороны Армении. В ведомстве добавили, что на границах республики сохраняется относительно стабильная обстановка.

«Распространенное Министерством обороны Азербайджана сообщение о том, что подразделения ВС Армении 19 сентября в районе 02:40 якобы открыли огонь в направлении азербайджанских позиций, расположенных в восточной части границы, не соответствует действительности», — указано в сообщении ведомства.

13:29 Россия глубоко встревожена резкой эскалацией ситуации в Карабахе, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она отметила, что Москва сейчас проводит контакты по ситуации в регионе, в том числе с Азербайджаном. Захарова подчеркнула, что мира между Арменией и Азербайджаном можно добиться, реализуя дорожные карты, которые есть на бумаге. Она призвала стороны прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию

«Сейчас у нас идут контакты, в том числе с азербайджанской стороной. Я думаю, что по итогам контактов будет сделано соответствующее заявление по линии Министерства иностранных дел», — сказала Захарова.

14:44 Премьер-министр Армении Никол Пашинян созвал заседание членов Совета безопасности республики, сообщает СБ в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена). В ходе заседания будет обсуждаться текущая ситуация в Карабахе и объявленные Азербайджаном антитеррористические мероприятия локального характера.

«Проходит заседание Совета безопасности под руководством премьер-министра Никола Пашиняна. Обсуждаются масштабные военные действия Азербайджана против Нагорного Карабаха», — говорится в сообщении.

15:00 Военнослужащие Вооруженных сил Азербайджана нанесли удары по долговременным огневым точкам (ДОТ) армии Армении в Карабахе, сообщили в пресс-службе ведомства. На кадрах, снятых на тепловизионную камеру, видны яркие вспышки у армянских позиций. В ходе обстрела также были уничтожены объекты военного назначения Армении.

Фото: МО Азербайджана

«В рамках антитеррористических мероприятий локального характера, проводимых в Карабахском регионе Азербайджана, точными ударами подразделений азербайджанской армии были уничтожены очередные долговременные огневые точки и объекты военного назначения формирований вооруженных сил Армении», — говорится в сообщении.

15:02 Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале отреагировала риторическим вопросом на призыв Армении к Совбезу ООН и российским миротворцам с требованием пресечь боевые действия в Карабахе. Она отметила, что Ереван ранее признал, что территория Карабаха принадлежит Азербайджану.

«МИД Армении призывает Совбез ООН и миротворцев РФ предпринять меры по прекращению Азербайджаном боевых действий в Карабахе. Но как быть с признанием официальным Ереваном принадлежности Карабаха Азербайджану?» — заявила Захарова.

16:09 Доступ к социальной сети TikTok заблокирован на территории Азербайджана, сообщает Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта республики. Сроки блокировки и причины не называются.

16:23 Российские миротворцы не имеют право применять оружие в Карабахе до тех пор, пока им самим ничего не угрожает, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Таким образом он ответил на вопрос, есть ли у России мандат на применение силы в регионе.

16:27 Баку информирует российских миротворцев о ходе антитеррористической операции в Карабахе, сообщил начальник пресс-службы Министерства обороны Азербайджана Анар Эйвазов. По его словам, соответствующие сведения передаются на регулярной основе.

16:29 Тем временем Минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении радиолокационной станции в Карабахском регионе. Позиция находилась в зоне российского миротворческого контингента.

16:34 В городе Шуше в Карабахе под обстрелом скончался инженер жилищно-коммунальной и ремонтной службы Управления госрезерва Видади Фархадов. В пресс-службе Генпрокуратуры Азербайджана заявили, что удар был нанесен армянскими военными. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

16:44 Кремль обеспокоен резкой эскалацией в Карабахе, заявил представитель президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что главной целью сейчас является попытка убедить Ереван и Баку отказаться от силовых методов. Песков подчеркнул, что российские военные находятся в контакте с армянскими и азербайджанскими представителями, возможны и контакты на высшем уровне.

16:55 Два человека погибли и 26 пострадали в Карабахе на фоне обострения. Среди погибших есть один ребенок, среди пострадавших 11 детей.

В Минобороны Азербайджана назвали причинами операции в Карабахе обстрелы со стороны армянских вооруженных формирований и минирования. Как заявили в ведомстве, это грубо нарушало положения трехстороннего соглашения Азербайджана, Армении и России

17:08 Премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудил по телефону ситуацию в Карабахе с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Стороны подчеркнули необходимость использовать международные механизмы деэскалации.

Материал обновляется

Читайте также:

«Судьба Иуды»: Симоньян обвинила Пашиняна в сдаче «армянской святыни»

Военкор Коц прекдсказал, что Армения обвинит Россию в сдаче Карабаха

Минобороны Азербайджана показало видео ударов по армянским дотам