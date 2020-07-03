Бердымухамедов на месяц отправил правительство Туркменистана в отпуск

https://static.news.ru/photo/c6f7fd50-bde9-11ea-b333-fa163e074e61_660.jpg Гурбангулы Бердымухамедов Фото: kremlin.ru

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов отправил правительство страны и руководителей отраслевых ведомств в трудовой отпуск. Однако отдохнуть они смогут только в здравницах страны.

Исключение сделано лишь для представителей агропромышленного комплекса страны. Сейчас в самом разгаре подготовка к уборке хлопка, поэтому глава государства предоставил чиновникам самостоятельно решать вопрос с отпусками.

Если сочтёте, что в нынешнюю горячую пору не до отдыха, тогда сможете отдохнуть позже, после хлопкоуборочной [кампании], — цитирует Бердымухамедова «Интерфакс».

Своё решение, как сообщило Государственное информационное агентство страны, глава государства озвучил 3 июня на расширенном заседании правительства по итогам работы за шесть месяцев 2020 года. Он высоко оценил показатели первого полугодия и поручил руководителям министерств и ведомств в предстоящие дни провести совещания и обсудить достижения.

После этого им с 7 июля по 6 августа будет предоставлен в отпуск. Впрочем, это не распространяется на хякимов велаятов (глав областей).

Ранее NEWS.ru писал, что пресса Туркменистана отмечает рост антиправительственных настроений и внутри страны. Однако, учитывая специфику режима, перспектив у его противников нет, считают эксперты.