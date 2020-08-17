«Белтелеком» объяснил перебои с интернетом в Белоруссии техническим сбоем

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Проблемы с доступом в интернет в Белоруссии в понедельник, 17 августа, связаны с техническим сбоем. В настоящее время сеть полностью восстановлена, сообщил госоператор связи «Белтелеком».

В связи с кратковременным техническим сбоем с 11.30 до 11.40 возникли трудности с доступом в сеть интернет. В настоящее время работоспособность сети полностью восстановлена, — говорится в сообщении.

Массовые протесты начались в Белоруссии 9 августа. На улицы вышли тысячи людей, недовольных итогами голосования. Они считают, что победа Александра Лукашенко сфальсифицирована. В первые дни митинги сопровождались стычками протестующих с силовиками. Пострадали десятки человек, более шести тысяч были задержаны. Известно как минимум о двух погибших. Позднее градус напряжённости снизился и акции стали носить более спокойный характер.

16 августа в белорусской столице у стелы «Минск — город-герой» началась акция протеста. По разным оценкам, её численность составляет от нескольких десятков тысяч до 300 тысяч человек. При этом люди продолжают прибывать на площадь у монумента. Связи и Интернета на месте проведения акции практически нет, писал NEWS.ru.