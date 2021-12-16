Белорусы рассказали о своём отношении к россиянам и объединению с Россией

Более 76% жителей Белоруссии оценивают отношения с Россией как дружественные и нормальные. 41% опрошенных назвали отношения между Белоруссией и Россией дружественными и братскими, 35,5% — нормальными и спокойными, противоположного мнения придерживаются лишь 3,7% респондентов. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, организованного Институтом социологии Национальной академии наук Белоруссии совместно с Аналитическим центром EcooM. Его данные приводит агентство БелТА.

Как свидетельствуют данные исследования, 40,8% респондентов хотели бы видеть «равноправным нахождение Беларуси и России в структуре Союзного государства». 24, 4% не видят необходимости в объединении двух государств, 9,8% опрошенных поддерживают идею единого экономического пространства без политического объединения, за полное объединение выступают 6,4%.

Те результаты, которые мы получили в этом исследовании, ещё раз подчеркнули близость наших народов. И это ещё раз говорит, что мы на правильном пути, — отметила первый проректор Белорусской государственной академии искусств, профессор Светлана Винокурова.

Социсследование проводилось с 15 ноября по 4 декабря, в опросе приняли участие 10 217 респондентов из Минска и всех областей Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Союз Белоруссии и России будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Европейский союз. По его словам, Москва и Минск учтут все ошибки ЕС и постараются их не повторить, а работа по углублению белорусcко-российской интеграции приведёт к существованию двух суверенных государств на едином экономическом пространстве. Он добавил, что процесc интеграции двух стран будет поступательным и не привязaнным к каким-либо срокам и временным параметрам.