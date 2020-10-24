Белорусские силовики применили слезоточивый газ против активистов

https://static.news.ru/photo/fe7e9ba2-16c8-11eb-9a92-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP/TASS

Сотрудники правоохранительных органов белорусского города Лиды применили слезоточивый газ на акции протеста против президента страны Александра Лукашенко. В общей сложности они задержали несколько десятков активистов.

При этом, по данным пресс-службы УВД Гродненской области, при разгоне протестующих никто не пострадал, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, акция протеста в рамках «народного ультиматума» началась в городах страны 25 октября в 15:00. Ультиматум президенту Александру Лукашенко выдвинула бывший кандидат на пост главы государства от объединённой оппозиции Светлана Тихановская. Согласно ему, президент должен до 25 октября объявить об уходе в отставку. Если этого не произойдёт, в стране начнут бастовать все предприятия, будут заблокированы все дороги, обвалятся продажи в государственных магазинах.

Лукашенко обсудил ультиматум с верхушкой власти республики. Протестующих решено «давить» путём лишения социальных льгот, увольнений, ужесточения уголовного преследования вплоть до угрозы смертной казни.

Акции протеста продолжаются в Белоруссии более двух месяцев. Их участники считают, что Лукашенко нечестно выиграл прошедшие в августе президентские выборы. Они требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков. Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и массовыми задержаниями.