Белорусская оппозиция призвала силовиков переходить на сторону народа

https://static.news.ru/photo/f8766d2c-e2ff-11ea-a11f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Белоруссии член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова призвала военнослужащих и сотрудников силовых структур переходить на сторону народа.

Её обращение было опубликовано на YouTube-канале незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико. По словам Колесниковой, переход на сторону народа и отказ «выполнять преступный приказ» гарантирует силовикам безопасность и неприкосновенность, передаёт ТАСС.

Гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ, — сказала она.

20 августа члены Координационного совета обратились к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести экстренные встречи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что уголовное дело открыли в Белоруссии после создания Координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Александр Конюк. После этого, по его словам, несколько членов Координационного совета вышли из его состава. В свою очередь Ковалькова заявила, что возбуждение уголовного дела о захвате власти является давлением и репрессиями.