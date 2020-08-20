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Белорусская оппозиция призвала силовиков переходить на сторону народа

18:59, 20 августа 2020 22
Фото: Aleksandr Gusev/Global Look Press

В Белоруссии член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова призвала военнослужащих и сотрудников силовых структур переходить на сторону народа.

Её обращение было опубликовано на YouTube-канале незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико. По словам Колесниковой, переход на сторону народа и отказ «выполнять преступный приказ» гарантирует силовикам безопасность и неприкосновенность, передаёт ТАСС.

Гарантируем справедливое отношение к вашим подразделениям, которые не станут выполнять преступный приказ, — сказала она.

20 августа члены Координационного совета обратились к Генпрокуратуре, МВД, КГБ и Следственному комитету Белоруссии с требованием провести экстренные встречи.

Ранее NEWS.ru писал о том, что уголовное дело открыли в Белоруссии после создания Координационного совета (КС) оппозиции. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Александр Конюк. После этого, по его словам, несколько членов Координационного совета вышли из его состава. В свою очередь Ковалькова заявила, что возбуждение уголовного дела о захвате власти является давлением и репрессиями.

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