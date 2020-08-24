Белорусская оппозиция призвала инициировать отзыв депутатов

https://static.news.ru/photo/034e5d48-e5ff-11ea-8db4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын /Global Look Press

Оппозиция Белоруссии призывает граждан республики инициировать процесс отзыва депутатов разного уровня для проведения новых выборов.

Как заявил в ходе пресс-конференции член президиума КС белорусской оппозиции Максим Знак, каждый гражданин страны может совершать законные действия для того, чтобы его голос был услышан. Необходимо организовать расследования всех событий, которые произошли после выборов президента страны, передаёт РИА Новости.

По его словам, белорусы вправе воспользоваться процедурой отзыва депутатов как парламента, так и на местном уровне. Такие действия правомерны, уточнил Знак.

В Белоруссии вторую неделю проходят массовые акции протеста не согласных с итогами президентских выборов. По официальным данным, победил бессменный руководитель республики Александр Лукашенко. Однако протестующие считают, что результаты голосования были грубо сфальсифицированы и выиграла кандидат от объединённой оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель стачкома Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Александр Лавринович задержан в рамках административного процесса, рассказала 24 августа пресс-секретарь ГУВД столицы Белоруссии Наталья Ганусевич.