Белорусская оппозиция потребовала от ЦИК отказать в регистрации Лукашенко

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Старейшая белорусская оппозиционная партия БНФ подала в Центризбирком жалобу с требованием отказать Александру Лукашенко в регистрации кандидатом в президенты. Заседание ЦИК, на котором состоится регистрация кандидатов, ожидается 14 июля.

В качестве основания для отказа БНФ приводит доказательства использования административного ресурса в пользу выдвижения действующего президента, использования его инициативной группой госфинансирования, создание неравных условий и репрессии против других кандидатов.

Мы видим, что нынешняя президентская кампания разворачивается по худшему сценарию. Силовым структурам развязали руки для политических репрессий, уголовное преследование противников власти, аресты и пытки становятся основным методом обуздания законного и справедливого возмущения граждан, — приводятся в сообщении партии слова её руководителя Григория Костусева.

По его мнению, Лукашенко при этом «бесстыдно проводит свою избирательную кампанию, невзирая даже на минимальные ограничения, предусмотренные законом о выборах».

За последнюю неделю рейтинг Лукашенко составил 24%, пишут белорусские источники со ссылками на инсайдерские данные. Это на 4% меньше предыдущих показателей. Другие кандидаты, считающиеся соперниками президента, наоборот нарастили уровень поддержки. Так, за экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало высказались 18% респондентов, за бывшего руководителя «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико — 16%, за Светлану Тихановскую, супругу популярного оппозиционного блогера Сергея Тихановского, — 12%. При этом, Бабарико до задержания располагал, по различным данным, даже 50-процентной поддержкой.

Виктора Бабарико задержали 18 июня и посадили в СИЗО. 20 июня политику предъявили обвинение в рамках дела Белгазпромбанка. За несколько часов до этого представители его предвыборного штаба подали в Центризбирком документы для регистрации Бабарико кандидатом в президенты Белоруссии. Он единственный среди оппозиционных кандидатов собрал необходимые для регистрации 283 тысячи подписей. Более того, штаб кандидата заявил о получении голосов поддержки от 435 тысяч белорусов — около 5% населения страны.

Бабарико более 20 лет возглавлял Белгазпромбанк (по 49,818% его акций принадлежат российским «Газпрому» и Газпромбанку). Он уволился из кредитной организации накануне выборов. Сыщики считают, будто за Бабарико стояли некие «российские кукловоды», в результате более $430 млн были незаконно выведены со счёта Белгазпромбанка в банк в Латвии за несколько лет.

Задержание альтернативного кандидата в президенты вызвало волну протестов по всей стране. За четыре дня демонстраций силовики задержали более 360 человек. На фоне происходящего действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что властям удалось сорвать план по дестабилизации обстановки в стране накануне выборов. Белорусский президент подчеркнул, что с «кукловодов были сорваны маски», но не уточнил, кого конкретно имеет в виду, писал NEWS.ru.