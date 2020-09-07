Белорусская оппозиция подаст в СК заявление о действиях силовиков

https://static.news.ru/photo/0c0991e2-f120-11ea-aaed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции 7 сентября 2020 года подаст заявление в СК республики по поводу действий правоохранителей днём ранее во время протестных акций. Об этом заявили представители КС.

Особое внимание в заявлении обращается на действия группы неизвестных лиц вечером в Минске в районе дома 3 по проспекту Победителей. Данные лица не носили форменной одежды и знаков отличия, закрыли свои лица масками для усложнения идентификации, не представлялись и не предъявляли документов, зато открыто демонстрировали различное оружие во время мирной акции и без оглашения каких-либо требований применяли спецсредства, избивали граждан, — говорится в сообщении на официальном сайте КС оппозиции Белоруссии.

Кроме того, в КС обратили внимание на использование стражами порядка специальных средств и силы к участникам шествий, к случайным прохожим, к гражданам, не оказывавшим сопротивление, и даже к тем, кто лежал на земле в целях «демонстрации мирных намерений». По мнению КС, подобные действия силовиков являются превышением служебных полномочий (статья 426 УК РБ).

В Минске утром 7 сентября похитили члена президиума КС — Марию Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.