Белорусская оппозиция подаст в СК заявление о действиях силовиков

https://static.news.ru/photo/0c0991e2-f120-11ea-aaed-fa163e074e61_660.jpgФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Координационный совет (КС) белорусской оппозиции 7 сентября 2020 года подаст заявление в СК республики по поводу действий правоохранителей днём ранее во время протестных акций. Об этом заявили представители КС.
Особое внимание в заявлении обращается на действия группы неизвестных лиц вечером в Минске в районе дома 3 по проспекту Победителей. Данные лица не носили форменной одежды и знаков отличия, закрыли свои лица масками для усложнения идентификации, не представлялись и не предъявляли документов, зато открыто демонстрировали различное оружие во время мирной акции и без оглашения каких-либо требований применяли спецсредства, избивали граждан, — говорится в сообщении на официальном сайте КС оппозиции Белоруссии.
Кроме того, в КС обратили внимание на использование стражами порядка специальных средств и силы к участникам шествий, к случайным прохожим, к гражданам, не оказывавшим сопротивление, и даже к тем, кто лежал на земле в целях «демонстрации мирных намерений». По мнению КС, подобные действия силовиков являются превышением служебных полномочий (статья 426 УК РБ).
В Минске утром 7 сентября похитили члена президиума КС — Марию Колесникову. Неизвестные схватили её возле Национального художественного музея и посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев. Пресс-секретарь Координационного совета Антон Родненков сообщил, что в центре города Колесникова была по делам. Узнав о её исчезновении, он стал звонить ей на телефон. В 11:00 её номер стал недоступен. В свою очередь член Координационного совета Максим Знак заявил, что не знает о местонахождении Колесниковой и Родненкова.
В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 80,1% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,1%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы. Во время акций 6 сентября силовики задержали 633 человека. Общее число митингующих по всей стране составило около 31 тысячи, писал NEWS.ru.