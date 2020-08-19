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Белоруссия усилит группировку на границе с Польшей и Литвой

19:18, 19 августа 2020 16
Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин приказал усилить группировку на границе с Польшей и Литвой.

В частности, он распорядился разместить на Гродненском направлении дополнительный дивизион тактических ракет и систем залпового огня «Точка» и «Полонез», средства ПВО и беспилотники. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Виктор Хренин поставил задачу подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении, — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, министр отдал приказ в рамках выполнения поручения президента Белоруссии Александра Лукашенко, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что белорусский лидер Александр Лукашенко поручил Минобороны республики отслеживать передвижение войск НАТО на территорию Польши и Литвы и не стесняться выводить войска на направления их передвижения. Такое заявление он сделал на заседании Совета безопасности, которое теперь созывает каждый день.

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