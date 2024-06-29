Белоруссия стянула дополнительные силы ПВО к украинской границе

Фото: МО Республики Беларусь

Белоруссия выводит дополнительные силы противовоздушной обороны к границе с Украиной для ее прикрытия, а также для защиты критически важных объектов республики, заявил начальник управления зенитных ракетных войск командования ВВС и войск ПВО вооруженных сил страны Андрей Северинчик, его слова приводит Министерство обороны республики. Такое решение принято в ответ на возросшую активность украинских беспилотников.

Наращена система постов визуального наблюдения с одной целью — обеспечение информацией огневых подразделений зенитных ракетных войск и войск ПВО оперативных командований, стоящих на боевом дежурстве. <...> Дополнительно выведены силы и средства ПВО в назначенные районы для прикрытия южных рубежей, а также критически важных объектов Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

Северинчик отметил, что украинские войска обеспечены не только разведывательными беспилотниками, но и аппаратами, способными наносить удары вглубь территории Белоруссии. По его словам, сегодня в Житомирской области наблюдается скопление сил ПВО ВСУ, несмотря на дефицит таких средств на других направлениях.

Ранее замкомандующего Силами специальных операций по идеологической работе ВС Белоруссии полковник Вадим Лукашевич заявил, что на границе республики с Украиной нарастает напряженность. ВСУ стягивают туда войска и военную технику.