Белоруссия купила первую партию нефти у Саудовской Аравии

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Нижняя палата парламента Таджикистана в среду, 29 апреля, запретила использовать славянские суффиксы «ов», «ова», «ев», «ева» в фамилиях и «ович», «овна», «евич», «евна» в отчествах.

Исключение делается только для проживающих на территории республики национальных меньшинств, которые могут выбирать, какие суффиксы использовать к фамилии и отчеству при регистрации своих новорождённых детей, — заявил министр юстиции Таджикистана...