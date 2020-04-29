Белоруссия купила первую партию нефти у Саудовской Аравии

Минск закупил у Эр-Рияда 80 тыс. тонн нефти у крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом сообщил пресс-секретарь госконцерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
По его словам, танкер прибудет в литовский порт в Клайпеде 11 мая.
Минск закупил первую партию нефти объемом 80 тыс. тонн у нефтяной компании Saudi Aramco, танкер ждут 11 мая в Клайпеде, —
цитируетТищенко ТАСС.
В апреле объём поставок российской нефти в Белоруссию составил 1,56 млн тонн. На май РФ подтвердила поставки сырья в объёме 1,13 млн тонн, писал NEWS.ru.
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