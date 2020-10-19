Баку: ВС Армении обстреливают позиции Азербайджана на госгранице

https://static.news.ru/photo/f23ddf8a-11f8-11eb-80e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/ArmeniaMOD

Минобороны Азербайджана сообщило, что Вооружённые силы Армении снова попытались обострить ситуацию на границе двух стран.

По данным военного ведомства, армянские подразделения, начиная с 11:10 часов по местному времени, ведут огонь из крупнокалиберного оружия по азербайджанским позициям. Под обстрел попали позиции армии Азербайджана на территории Товузского района и на территории Дашкесанского района.

Кроме этого, с 12:00 по местному времени с направления оккупированного Кельбаджарского района подразделения Вооружённых сил Армении подвергают обстрелу из 82-миллимитровых и 120-миллимитровых минометов и крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии в Гейгельском районе.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что под контроль азербайджанской армии перешло ещё несколько населённых пунктов в Джебраильском районе на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Алиев также отметил, что армия Армении в ночь на 19 октября грубо нарушила перемирие на линии соприкосновения и обстреляла целый ряд населённых пунктов, а также позиции армии Азербайджана, писал NEWS.ru.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.