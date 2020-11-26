Баку вручил ноту послу Франции из-за резолюции по Нагорному Карабаху

https://static.news.ru/photo/0a5ab870-3000-11eb-8d36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МИД Азербайджана вручил ноту послу Французской республики в Баку из-за резолюции по непризнанной Нагорно-Карабахской республике. Об этом сообщает официальный представитель ведомства Лейла Абдуллаева.

Посол Франции в Азербайджане Захари Гросс был вызван в МИД республики. С ним была проведена встреча, была представлена нота протеста, — цитирует РИА Новости представителя азербайджанского ведомства.

Сенат Франции 25 ноября принял резолюцию, в которой содержится призыв к правительству признать непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику. Документ поддержали 305 сенаторов, лишь один выступил против. В МИД Азербайджана назвали провокацией действия французских властей.

В пресс-службе азербайджанского Министерства иностранных дел, комментируя принятое парламентом Франции решение, заявили, что принятая французскими сенаторами резолюция о признании независимости Нагорного Карабаха является провокацией, писал NEWS.ru.

В ночь на 10 ноября лидеры России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер Армении Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. По условиям соглашения армии Армении и Азербайджана останутся на занятых местах, начнётся процесс обмена военнопленными и телами погибших. Россия оказывает помощь не только в урегулировании нагорнокарабахского конфликта, но и принимает участие в ликвидации его последствий.