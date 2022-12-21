Азербайджан подал обращение в ЕСПЧ против Армении Баку подал обращение против Армении в ЕСПЧ за нарушение прав азербайджанцев

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Правительство Азербайджана подало заявление против Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о возмещении ущерба за грубые нарушения прав азербайджанцев на территориях города Лачин и двух соседних сел с мая по август 2022 года, сообщается на сайте МИД государства. Баку представил доказательства многочисленных актов преднамеренного уничтожения имущества, в том числе жилых домов, во время ухода Армении с этих территорий.

Несмотря на то что правительство Армении имело реальный контроль над этими районами, оно ничего не сделало для предотвращения широкомасштабных разрушений. Правительство Азербайджана также стало свидетелем того, что официальные лица Армении активно участвовали в так называемой политике «выжженной земли», — сказано в сообщении.

Также МИД Азербайджана обвинил правительство Армении в систематических нарушениях прав человека в районах, из которых Армения должна была уйти в соответствии с трехсторонним заявлением, подписанным в ноябре 2020 года. По данным министерства, армянские военные продолжают устанавливать наземные мины и минировать дома гражданских лиц, препятствуя возвращению перемещенных семей и общин. Таким образом, действия правительства Армении нарушают права азербайджанцев на частную и семейную жизнь, свободу передвижения и мирное пользование имуществом, отмечает ведомство. Азербайджан требует компенсации и возмещения ущерба за грубые нарушения прав человека.

Ранее постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что Баку отвергает все обвинения, выдвинутые против него со стороны постоянного представительства Армении при ООН, назвав их полностью ложными и беспочвенными.