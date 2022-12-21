В Баку ответили на провокационные заявления Еревана в Совбезе ООН Постпред Азербайджана Алиев ответил на провокационные заявления Армении в Совбезе ООН

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Яшар Алиев

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев заявил, что Баку отвергает все обвинения, выдвинутые против него со стороны постоянного представительства Армении при ООН, он назвал их ложными и беспочвенными, передает агентство Report. По его словам, никаких препятствий для передвижения гуманитарных грузов по Лачинской дороге нет и Баку гарантирует безопасность людей, перемещающихся по ней.

Что касается ситуации вокруг Лачинской дороги, то Азербайджан категорически отвергает все претензии Армении, являющиеся абсолютно ложными и беспочвенными. Лачинская дорога полностью находится на территории Азербайджана, на территории его Лачинского района, — сказал Алиев.

Он подчеркнул, что Ереван искусственно создает проблему по вопросу Лачинского коридора, а также активно использует дорогу в военных целях, в частности, для переброски оружия и ротации личного состава ВС. По его словам, Армения также пытается использовать все средства, чтобы воспрепятствовать усилиям Азербайджана по восстановлению и возвращению сотен тысяч вынужденных переселенцев в свои дома

Дипломат добавил, что Ереван отказывается делиться картой установленных на территории региона мин, а также продолжает устанавливать новые. Кроме того, Алиев отметил, что вместе с эксплуатацией природных ресурсов на исторических землях Азербайджана, Ереван проводит работы по добыче полезных ископаемых без достаточного «экологического контроля, очистки сточных вод и мелиорации территории и без соблюдения эколого-технических норм».

Он добавил, что установление дружественных отношений между Баку и Ереваном является ключом к созданию безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа посредством полноценной региональной нормализации.

Ранее правительство Азербайджана подало заявление против Армении в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о возмещении ущерба за грубые нарушения прав азербайджанцев на территориях города Лачин и двух соседних сел с мая по август 2022 года. Азербайджан представил доказательства многочисленных актов преднамеренного уничтожения имущества, в том числе жилых домов, во время ухода Армении с этих территорий.