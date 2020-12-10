Азербайджан отменил военное положение

https://static.news.ru/photo/e442c2ae-3b85-11eb-b995-fa163e074e61_660.jpg Фото: Goktay Koraltan/Global Look Press

Парламент Азербайджана принял решение об отмене военного положения с 12 декабря. Власти республики ввели в стране этот режим 28 сентября в связи с началом боевых действий в Нагорном Карабахе.

Утвердить Указ президента Азербайджанской Республики «Об отмене военного положения», — цитирует ТАСС постановление миллимеджлиса (парламента) Азербайджана.

Согласно документу, военное положение отменяется с 00:00 12 декабря (23:00 11 декабря мск).

Как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев учредил две новые памятные даты, которые будут отмечаться в республике. Глава государства назначил 27 сентября Днём памяти погибших в Нагорном Карабахе, а 10 ноября в Азербайджане будут праздновать День победы.

Вооружённый конфликт в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Баку начал контрнаступательную операцию в ответ на провокации армянской стороны.

В ночь на 10 ноября российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также армянский премьер-министр Никол Пашинян приняли совместное заявление об условиях прекращения конфликта в Карабахе. Военные Азербайджана и Армении остались на занятых позициях, начался процесс обмена военнопленными и телами погибших. В Нагорном Карабахе находятся российские миротворцы. Они контролируют соблюдение режима прекращения огня.