Автомобиль насмерть сбил участника массовых мероприятий в Минске

https://static.news.ru/photo/d1e996ce-e143-11ea-84a8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

В Минске участник массовых мероприятий скончался на месте ночью 16 августа, после того как его сбил автомобиль. Об этом сообщили в МВД Белоруссии.

Водитель Renault совершил наезд на 19-летнего пешехода, который, по предварительной информации, находился на проезжей части. От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП, — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

В министерстве отметили, что водитель одной из машин предупредил находившегося на проезжей части молодого человека об опасности, попросив уйти его на тротуар.

Однако пешеход оставил его слова без внимания, и через некоторое время угодил под колеса Renault, — сказали в МВД.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после выборов президента, на которых действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1%. Представители оппозиции считают, что на выборах победила Светлана Тихановская, за которую, по данным ЦИК, проголосовали 10,1% избирателей. Часть белорусского общества считает, что выборы были сфальсифицированы и требует отставки Лукашенко.

Президент сначала заявил, что повторных выборов не будет, а потом сообщил о разработке третьего варианта Конституции страны, после принятия которой на референдуме могут пройти повторные выборы. Также политик выразил уверенность, что следующий президент страны не продержится нескольких лет.

Как ранее писал NEWS.ru, сторонники белорусской оппозиции освистали исполняющего обязанности министра культуры Юрия Бондаря. Инцидент произошёл около Купаловского театра в Минске.