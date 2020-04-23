Атамбаев отказался участвовать в судебном процессе по делу о беспорядках

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Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался от участия в продолжении процесса по делу о беспорядках в августе 2019 года. Об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.

Он пояснил, что экс-глава государства принял такое решение из-за продолжающихся проблем со здоровьем, сообщает РИА Новости.

К рассмотрению уголовных дел по факту массовых беспорядков во время задержания Атамбаева суд Бишкека приступил в марте. На скамье подсудимый 14 человек, в числе которых сам бывший президент, экс-глава его аппарата Фарид Ниязов, а также несколько бывший и действующих депутатов парламента республики. Судебный процесс проходит в закрытом режиме.

Беспорядки в Киргизии в августе 2019 года продолжались в течение двух дней. В ходе столкновения силовиков со сторонниками Атамбаева погиб один человек и получили ранения 136.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-президенту предъявлены обвинения в восьми эпизодах по делу о массовых беспорядках. Ему вменяются покушение на убийство и убийство, организация убийства, захват заложников, организация массовых беспорядков, незаконный оборот оружия, угроза или насилие в отношении представителя власти, воспрепятствование следствию.