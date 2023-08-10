Армянский депутат раскрыл причину отмены концерта Little Big в Ереване Армянский депутат Абовян: концерт Little Big отменили из-за осквернения креста

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Концерт группы Little Big отменили в Ереване из-за осквернения креста, заявил NEWS.ru политический аналитик, депутат седьмого созыва армянского парламента Арман Абовян. По его словам, Армения при всех либеральных веяниях остается христианской страной и не примет у себя людей, которые превращают святой крест в скейтборд.

Армения при всех либеральных веяньях, остается христианской страной и тем людям, которые святой крест превратили в скейтборд, места на армянской земле нет, — сказал Абовян.

Депутат выразил надежду, что Little Big больше не будет выступать в его стране.

Ранее стало известно, что концерт группы Little Big, который должен был пройти в Ереване 12 августа, отменен. Исполнители объяснили отмену мероприятия угрозами безопасности, так как организаторы не могут гарантировать отсутствие инцидентов. Зрителям вернут деньги за билеты. При этом более тысячи граждан Армении подписали обращение в генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело в отношении основателя группы Little Big Ильи Прусикина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), так как он осквернил христианский крест.

До этого 10 августа в Екатеринбурге также отменили концерт российской группы «Сансара», играющей в стиле инди-рок. Фронтмен коллектива, автор большинства песен и вокалист Александр Гагарин подчеркнул, что официального запрета на проведение мероприятия в Ельцин Центре не было.