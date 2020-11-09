Армянская элита берёт под прицел мирную сделку по Карабаху

Договорённости президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна о полном прекращении боевых действий в районе Нагорного Карабаха и развёртывании там миротворческого контингента встретили неодобрение общественного мнения и части военно-политического истеблишмента в Ереване. Сделка, которая предполагает возвращение под контроль Баку ряда районов вокруг непризнанной республики, была названа «неполноценной» Министерством обороны и Генштабом Армении. Политики в Ереване угрожают покинуть соглашение.

В полночь с 9 на 10 ноября в районе Нагорного Карабаха вступил в силу режим прекращения огня, который был согласован лидерами трёх стран — России, Азербайджана и Армении. Сделка фактически остановила воинские формирования Баку и Еревана на уже занятых позициях. Миротворцы Вооружённых сил (ВС) РФ, согласно тексту договорённостей, будут развёрнуты вдоль линии соприкосновения войск и вдоль коридора, который соединяет Карабах с Арменией. В Карабах и соседние районы должны вернуться внутренне перемещённые лица и беженцы под контролем верховного комиссара ООН по делам беженцев. Стороны произведут обмен военнопленными и телами погибших. При этом под контроль азербайджанской стороны перейдёт ряд районов: Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский.

Как уточнили в Минобороны России, всего из Ульяновска в зону нагорнокарабахского конфликта отправляются 1960 миротворцев, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и спецтехники. Основу этого контингента будут составлять подразделения 15-й отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.

Russian peacekeepers move to Karabakh - RIA Novosti pic.twitter.com/Q3YSRu5OTt — Ali ÃzkÃ¶k (@Ozkok_A) November 10, 2020

В своём обращении Ильхам Алиев заявил, что договорённости означают капитуляцию Армении. Лидер Азербайджана обратил внимание на то, что вместе с Россией миротворческой деятельностью в Нагорном Карабахе будет заниматься и турецкая сторона. Он назвал это «совершенно новым форматом взаимодействия в регионе не только в рамках урегулирования конфликта, но и будущего развития». По его словам, согласно договорённостям, в ближайшие три года будет определён план создания нового маршрута по Лачинскому коридору, который будет связывать Степанакерт с Арменией.

Рад, что ставится точка в деле урегулирования многолетнего карабахского конфликта, — сказал Алиев. — Должен сказать, что военно-политическое урегулирование, которое мы сейчас видим, приведёт к долгосрочному миру, к согласию в нашем регионе и положит конец противостоянию и кровопролитию.

Азербайджанский лидер определил даты возвращения под контроль Баку Агдамского (до 20 ноября), Кельбаджарского (до 15 ноября) и Лачинского (до 1 декабря) районов. Не исключено, что в географии этих договорённостей будет скорректировано что-то ещё.

Особого внимания заслуживает то, что должны быть разблокированы все экономические и транспортные региональные связи. Республика Армения обязуется обеспечить транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой для «организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях».

Несмотря на то что Пашинян подписал соглашение из-за плачевной ситуации на фронте, его решение вызвало гневную реакцию внутри Армении. Особенно неловкую ситуацию создали заявления президента Армении Армена Саркисяна, который сообщил, что узнал о соглашении по Карабаху из СМИ и не принимал участия в каких-либо обсуждениях.

Из прессы я узнал и об условиях прекращения войны, — добавил Саркисян. — Принимая во внимание глубокую озабоченность значительной массы людей, я немедленно инициирую политические консультации.

Протесты в здании правительства Армении EPA/VAHRAM BAGHDASARYAN/ТАСС

Сообщения о мирной сделке вызвали волнения в Ереване. Беспорядки докатились до зала заседаний парламента Армении, в результате чего тяжело пострадал спикер Арарат Мирзоян. Оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения», в свою очередь, сообщила о намерении созвать внеочередное парламентское заседание для выхода страны из карабахских договорённостей.

В ограниченную оппозицию Пашиняну, по-видимому, встали и военные. Минобороны и Генеральный штаб ВС Армении выступили с заявлением, что война в Карабахе «не закончилась полноценно», однако структуры намерены выполнять решения руководства страны. Ситуация осложняется фрагментарностью военно-политической элиты страны, часть которой явно настроена на взятии под контроль исторически не принадлежавших Армении районов Карабаха.

Российско-турецкий формат урегулирования продемонстрировал эффективность и на Южном Кавказе, лишив аргументов скептиков, которые говорили о конфронтационном сценарии в отношениях двух стран из-за событий в Карабахе. Вопрос в том, как будет выглядеть эта двусторонняя формула, которая, по словам Алиева, будет определять и развитие региона в перспективе. С учётом западоцентричности армянской элиты и её неготовности признать военное поражение, вполне вероятно, что истеблишмент в Ереване попытается заручиться поддержкой новой администрации президента США. Очевидным, в то же время, кажется конец политической карьеры Никола Пашиняна, который не сумел вовремя оценить риски военной ситуации на местах и предотвратить гибель мирного населения.