Алиев рассказал о продолжении обмена пленными в Нагорном Карабахе

https://static.news.ru/photo/7ae47d3a-33be-11eb-9905-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Процесс обмена телами погибших и пленными в Нагорном Карабахе между Баку и Ереваном продолжается, рассказал глава Азербайджана Ильхам Алиев.

В восьмом пункте [соглашения по Карабаху] говорится, что производится обмен военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, а также телами [погибших]. Этот процесс уже продолжается — обмен как телами, так и пленными, и заложниками, — заявил политик во время обращения к нации, приуроченном к переходу под контроль Баку Лачинского района в Карабахе.

Накануне в Лачинском районе военные подняли флаг Азербайджана. Подразделения армии республики вошли на его территорию согласно трёхстороннему заявлению, подписанному в ночь на 10 ноября президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В соответствии с документом, ВС Армении должны были быть выведены из Лачинского района и он должен быть возвращён Азербайджану до 1 декабря. Алиев отметил, что армяне и азербайджанцы будут жить в условиях добрососедства в Нагорном Карабахе.

Политик добавил — несмотря на то что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе в целом соблюдается, есть попытки сорвать трёхстороннее соглашение по региону между Россией, Азербайджаном и Арменией. Также Баку предлагает создать новый коридор между Нагорным Карабахом и Арменией. Построить его можно менее чем за три года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков отказался комментировать заявление азербайджанского президента Ильхама Алиева о создании нового транспортного коридора в Нагорном Карабахе. При этом представитель Кремля отметил, что транспортные вопросы стоят на повестке дня властных кругов Москвы и Баку.