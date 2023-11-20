Алиев рассказал, благодаря кому Баку одержал победу в войне 2020 года Алиев: Карабах освободили благодаря сыновьям, воспитанным в духе патриотизма

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Ильхам Алиев принял участие в открытии в Баку Парка военных трофеев

Освобождение азербайджанских земель от 30-летней оккупации Армении и достижение исторической победы стали возможными благодаря сыновьям, воспитанным азербайджанскими женщинами в духе патриотизма, говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам конференции Движения неприсоединения (ДН) «Продвижение прав и расширение возможностей женщин», передает корреспондент NEWS.ru. Президент отметил, что на настоящий момент ведутся работы по возвращению вынужденных переселенцев в Карабах.

Освобождение наших земель от 30-летней оккупации Армении и достижение исторической победы стали возможными благодаря сыновьям, воспитанным азербайджанскими женщинами в духе патриотизма. Движение неприсоединения имеет возможность сыграть важную роль в защите прав женщин. Создание женской платформы Движения неприсоединения придаст позитивный импульс деятельности в этом направлении, — заявил Алиев.

По словам азербайджанского лидера, в настоящее время одним из главных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана является обеспечение массового возвращения территорий, освобожденных от оккупации. В связи с этим принимаются меры по созданию возможностей трудоустройства для бывших вынужденных переселенцев, вернувшихся в свои родные дома.

20 ноября в Баку началась двухдневная конференция Движения неприсоединения «Продвижение прав и расширение возможностей женщин». Форум организован Азербайджаном, Угандой и Узбекистаном. Участники конференции намерены выработать в рамках Движения план действий по улучшению положения женщин в общественной и в частной жизни.

Как заявлял Алиев, выступая в июле на Шушинском глобальном медиафоруме, Движение неприсоединения за время председательства Баку получило новое дыхание благодаря работе в направлении его институционального развития. Председательство к Азербайджану перешло в 2019 году, в январе 2024 года движение возглавит Уганда.