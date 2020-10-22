Алиев пригрозил Армении наказанием за удары по энергетическим объектам

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Власти Армении пожалеют, если примут решение о нанесении ударов по азербайджанской энергетической инфраструктуре. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Если они это сделают, пожалеют. Они будут жестоко наказаны и с нашей стороны, и со стороны стран, часть энергетической безопасности которых обеспечивается Азербайджаном, — сказал глава государства в интервью японской газете Nikkei.

По его словам, в Азербайджане не было происшествий на нефте- и газопроводах с 2006 года, когда был введён в эксплуатацию Баку-Тбилиси-Джейхан.

Наши трубопроводы на должном уровне защищены. Но мы слышали угрозы от официальных лиц Армении, что они нападут на наши трубопроводы, Сангачальский терминал, который важен для транспортировки нефти и газа, — сказал отметил президент Азербайджана.

Он добавил, что в прокладку экспортных трубопроводов Азербайджана вложены миллиарды долларов, в том числе деньги ведущих международных банков, поэтому руководство Армении должно хорошо подумать о таком варианте.

Генпрокуратура Азербайджана ранее заявляла, что Вооружённые силы Армении 6 октября подвергли ракетному обстрелу участок трубопровода Баку-Тблиси-Джейхан. По данным азербайджанской стороны, армянские военные с применением реактивной системой залпового огня «Смерч 9М525» открыли огонь в направлении посёлка Аран Евлахского района Азербайджана по демилитаризованным зонам. В результате нейтрализации этих ракет азербайджанскими военными часть содержащихся в них снарядов упала на территорию, по которой пролегает расширенный участок Южно-Кавказской трубопроводной магистрали, другая часть — в 120 метрах от нефтепровода Баку-Супса, часть — в 100 метрах от нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, уточняет «Интерфакс-Азербайджан».

Ильхам Алиев также заявил, что Азербайджан готов к восстановлению коммуникаций с Арменией при условии её ухода из Нагорного Карабаха.

Люди в Нагорном Карабахе живут в нищете при полной безработице. Разрушена инфраструктура. Конечно же, мы поможем этим людям, армянам, которые живут в Нагорном Карабахе и, безусловно, азербайджанцам, которые вернутся на эти земли для восстановления, — сказал он.

По его словам, если Армения пойдёт на конструктивные шаги и освободит территории, Азербайджан откроет все коммуникации.

Знаю позицию турецкого правительства, которое заявляло об открытии коммуникаций с Арменией в случае освобождения ими оккупированных территорий. Не обсуждал этот вопрос напрямую с президентом Турции, но мы знаем, что есть такая позиция. Армяно-турецкая граница закрыта из-за оккупации. Если будет положен конец оккупации, то границы откроются, — сказал Алиев.

Ранее NEWS.ru писал, что в Баку допускают введение в Карабах миротворцев и наблюдателей. Однако, по словам Алиева, Азербайджан выдвинет свои условия их присутствия в регионе. В частности, если Армения выведет оттуда свои войска.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.