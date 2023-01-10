Алиев опроверг сообщения о перепродаже российского газа через Баку

Фото: МИД РФ

Ильхам Алиев

Президент Азербайджана опроверг сообщения о перепродаже российского газа третьим странам через Баку. Он подчеркнул в интервью азербайджанским телеканалам, что это информационная манипуляция. По словам президента, впервые об этом заявил бывший канцлер Германии Герхард Шредер, после чего данная версия начала гулять в прессе. Ее взяли на вооружение противники Азербайджана, которые попытались обвинить его в нечестной игре. Это совершенно лишено всякой логики, подчеркул Алиев.

Да, мы покупали газ в России давно, еще когда я работал в нефтяной компании, и это было выгодно, тогда нам не хватало собственного газа, и мы покупали газ с тем, чтобы не использовать мазут для выработки электроэнергии. Но потом покупки газа из России прекратились. Если я не ошибаюсь, в 2006 или 2007 году по причине резкого увеличения цены, практически в два раза. Нам заявили, что цена будет выше, — сказал Алиев.

По его словам, тогда эта цена газа была выше, чем в западноевропейских странах.

15 ноября 2022 года «Газпром» начал поставки газа в Азербайджан по новому договору с крупнейшей нефтегазовой компанией страны SOCAR. В период по март следующего года объем поставок должен составить до 1 млрд кубометров.

Российская компания поставляла газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем Баку стал наращивать добычу с месторождения Шах-Дениз. Поставки из России возобновились в 2017 году. Когда Баку в 2019-м запустил вторую фазу Шах-Дениз, от российского газа Азербайджан снова отказался.