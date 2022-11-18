«Газпром» начал поставки в Азербайджан по новому договору «Газпром» по новому договору поставит в Азербайджан до 1 млрд кубометров газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Газпром» 15 ноября начал поставки газа в Азербайджан по новому договору с крупнейшей нефтегазовой компанией страны SOCAR. В период по март следующего года объем поставок должен составить до 1 млрд кубометров, сообщили в российской компании в Telegram.

Пятнадцатого ноября начались поставки российского газа в Азербайджан по новому договору купли-продажи газа. Документ подписан между ООО «Газпром экспорт» и Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики (SOCAR). Поставки будут осуществляться по март 2023 года. Объем поставок — до 1 миллиарда кубометров газа, — подчеркивается в сообщении.

Российская компания поставляла газ в Азербайджан с 2000 по 2006 год. Затем Баку стал наращивать добычу с месторождения Шах-Дениз. Поставки из России возобновились в 2017 году. Когда Баку в 2019 году запустил вторую фазу Шах-Дениз, от российского газа Азербайджан снова отказался.

Ранее Арбитражный суд в Стокгольме обязал финскую компанию Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более €300 млн за поставки газа. Кроме того, согласно решению суда, стороны должны продолжить переговоры по контракту для урегулирования ситуации с дальнейшими поставками топлива.