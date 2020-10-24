Алиев назвал Россию главным поставщиком оружия для Азербайджана

https://static.news.ru/photo/c0095e86-15db-11eb-9c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Основная часть вооружения для армии Азербайджана поступает из России. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Он подчеркнул, что его страна имеет возможность закупить современное оружие для восстановления территориальной целостности. Он также отметил, что и Армения получает оружие от России — но бесплатно, тогда как Азербайджан платит за поставки.

Мы закупаем вооружение у многих стран. Но большая часть поступает не из Турции или Израиля, а из России. <...> Помимо этого, мы покупаем оружие у Ирана, Украины и Белоруссии, — рассказал Алиев в интервью французскому изданию Le Figaro.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе погиб 13-летний российский подросток Максим Маяков. Врачи до последнего боролись за его жизнь, но спасти не сумели.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держит конфликт в замороженном состоянии.