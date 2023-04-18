Алиев назвал ответственных за сожжение флага Азербайджана на ЧЕ по атлетике Алиев возложил на власти Армении ответственность за сожжение флага Азербайджана на ЧЕ в Ереване

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что правительство Армении является «автором грязного деяния» с сожжением азербайджанского флага на церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Алиев призвал армянское руководство не забывать, что азербайджанский флаг сегодня развевается во многих селах в Карабахе и также реет в Зангезурских горах, передает «Интерфакс — Азербайджан».

Правительство, государство Армении является автором этого грязного деяния. Однако пусть они не забывают, где сегодня развевается флаг Азербайджана. Сегодня азербайджанский флаг развевается в Карабахе. Азербайджанский флаг развевается в Агдаме, Физули, Джебраиле, Губадлы, Кельбаджаре, Лачине, Шуше, Гадруте, Талыше, Суговушане и в сотнях сел, — заявил Алиев.

Азербайджанский лидер добавил, что Еревану следует «хорошенько подумать» о последствиях их действий.

Однажды они откроют глаза и смогут увидеть флаг Азербайджана над своей головой, — сказал Алиев.

На открытии ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване 14 апреля неизвестный выбежал на сцену и попытался поджечь флаг Азербайджана, мужчина сорвал знамя и намеревался скрыться с ним. После произошедшего азербайджанская сборная снялась с соревнований. Европейская федерация тяжелой атлетики выступила с осуждением инцидента и расценила его как посягательство на целостность ценностей спорта. В армянских соцсетях писали, что из-за этого Федерацию тяжелой атлетики Армении оштрафовали на €300 тысяч, но замминистра спорта страны Карен Гилоян отверг эту информацию.

16 апреля в Сети появились кадры рваных турецкого и азербайджанского флагов, предположительно, также запечатленные на чемпионате в Ереване. СМИ писали, что порванные стяги двух стран были вывешены в ряду флагов других государств, принимающих участие в турнире.