Алиев назвал количество уничтоженной армянской военной техники

https://static.news.ru/photo/b11659be-169a-11eb-b9eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: wwwmodgovaz/facebook.com

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что войска республики за время эскалации в Нагорном Карабахе уничтожили сотни единиц военной техники Армении. В их числе шесть ЗРК С-300.

Наши дроны уничтожают армянские танки и другую военную технику. До сих пор мы уничтожили более 230 танков, 6 систем противовоздушной обороны «С-300», сотни бронетехники, — цитирует его американский телеканал Fox News.

Алиев подчеркнул, что азербайджанские беспилотники атакуют только военную технику противника. Против гражданских лиц они не применяются.

Он также добавил, что регулярная армия республики насчитывает 100 тысяч человек. При необходимости могут быть мобилизованы втрое больше людей, поэтому в иностранных наёмниках ВС Азербайджана не нуждаются, пояснил Алиев.

Как писал NEWS.ru, Алиев также заявил, что Баку не развязывал новую войну в Карабахе. По его словам, республика только отвечает на агрессию, реализует зафиксированное в Уставе ООН право на самооборону и освобождает оккупированные Арменией территории.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.